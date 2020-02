Marit Bouwmeester heeft vrijdag de wereldtitel zeilen in de Laser Radial-klasse veiliggesteld. De Friezin eindigde nipt boven landgenote Maxime Jonker, die het zilver veroverde in Melbourne.

Bouwmeester ging als soevereine koploper de laatste wedstrijddag in, maar ze kende een teleurstellende eerste race en zag Jonker op twee punten komen. Door het gebrek aan wind kwamen de zeilsters daarna niet meer in actie.

Voor de 31-jarige Bouwmeester is het haar vierde wereldtitel en haar eerste sinds 2017. Op de laatste twee wereldkampioenschappen moest de regerend olympisch kampioene genoegen nemen met zilver. In 2011, 2014 en 2017 pakte ze wel het goud.

"We hebben echt een stap gezet qua niveau", zegt een trotse Bouwmeester. "Dat is lekker om in het olympisch jaar te hebben. Het is nog zes maanden tot de Spelen en we willen en moeten beter in Tokio, dus we zullen zeker nog niet de voet van het gaspedaal halen."

In totaal eindigden er vier Nederlanders in de top tien. Daphne van der Vaart eindigde het WK als zevende en Mirthe Akkerman, die in haar laatste race als tweede over de finish kwam, stelde de tiende plek in het klassement veilig.