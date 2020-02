Het internationale sporttribunaal CAS doet niet vóór eind april uitspraak in de beroepszaak van Rusland tegen de schorsing van vier jaar. De organisatie wil de tijd nemen om een oordeel te vellen.

Alle betrokken partijen hebben tot halverwege april de tijd om bewijsstukken in te dienen bij het CAS. De precieze datum van de zitting wordt later bekendgemaakt.

Overigens is de zaak niet voor iedereen te volgen. Het internationale antidopingbureau WADA, dat de schorsing aan de Russen oplegde, had daartoe begin deze maand een verzoek ingediend bij het CAS.

Het WADA vond dat de zitting openbaar moest worden, omdat de zaak wereldwijd grote belangstelling heeft gewekt. Het CAS heeft bij een gebrek aan overeenstemming tussen alle betrokken partijen besloten het verzoek af te wijzen.

Rusland kreeg de vierjarige schorsing in december opgelegd, omdat er door antidopingagentschap RUSADA was gesjoemeld met data. De sanctie houdt in dat sporters uit het land niet welkom zijn op mondiale sporttoernooien.

Als de straf blijft staan, zijn de Russen onder meer niet welkom bij de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De openingsceremonie van de Spelen is op vrijdag 24 juli.