Door de uitbraak van het coronavirus zijn dit jaar al veel sportevenementen over de hele wereld afgelast of uitgesteld. Dit zijn de belangrijkste sportevenementen waar een streep door is gezet vanwege het COVID-19-virus.

Atletiek

8 februari: Marathon van Hongkong (China)

13-15 maart: WK indooratletiek in Nanjing (China)

29 maart: Marathon van Rome (Italië)

5 april: Marathon van Parijs (Frankrijk)

5 april: Marathon van Rotterdam (Nederland)

Autosport

21 maart: Formule E-race in Sanya (China)

4 april: Formule E-race in Rome (Italië)

19 april: Grand Prix van China

6 juni: E-prix in Jakarta (Indonesië)

Basketbal

18-22 maart: Olympisch kwalificatietoernooi 3x3-basketbal in Bangalore (India) uitgesteld

11 maart tot onbepaalde tijd: NBA-seizoen stilgelegd

Vanaf 13 maart: alle competities van de internationale bond FIBA stilgelegd.

Beachvolleybal

15-19 april: World Tour Singapore

22-26 april: World Tour Yangzhou (China)

29 april-3 mei: World Tour Siming (China)

Boksen

3-14 februari: Olympisch kwalificatietoernooi in Wuhan (China)

Darts

27-29 maart: European Darts Open in Leverkusen (Duitsland)

11-13 april: German Darts Grand Prix in München (Duitsland)

Driebanden

5-8 maart: WK voor landenteams (Duitsland)

Golf

16-19 april: Maybank Championship in Maleisië (Europese/Aziatische Tour)

23-26 april: China Open (Europese Tour)

Hockey

8 en 9 februari: China-België (Pro League vrouwen)

19 en 22 maart: Nederland-Nieuw-Zeeland (Pro League vrouwen)

20 en 22 maart: Nederland-Nieuw-Zeeland (Pro League mannen)

26 en 29 maart: Nederland-Australië (Pro League vrouwen)

27 en 29 maart: Nederland-Australië (Pro League mannen)

Honkbal

1-5 april: Olympisch kwalificatietoernooi in Taichung en Dou Liu (Taiwan) uitgesteld

IJshockey

31 maart-10 april: WK ijshockey voor vrouwen in Halifax en Truro (Canada)

10 maart: Duitse ijshockeycompetitie (DEL) per direct beëindigd.

12 maart: Nederlandse ijshockeycompetities per direct beëindigd.

12 maart: Beneleague per direct beëindigd

Judo

6-8 maart: Grand Prix in Rabat (Marokko)

9 maart-30 april: Alle toernooien afgelast (Grand Slam Jekaterinenburg, GP Tblisi, GP Antalya)

Kunstrijden

16-22 maart: WK in Montreal (Canada)

Motorsport

8 maart: Grand Prix van Qatar in MotoGP

13 tot en met 15 maart: WK superbike in Qatar

22 maart: Grand Prix van Thailand in MotoGP (wordt naar oktober verplaatst)

22 maart: Grand Prix van Argentinië in MXGP (wordt naar 22 november verplaatst)

4-5 april: Grand Prix van Trentino in MXGP (Italië)

5 april: Grand Prix van de Amerika in MotoGP (wordt naar 15 november verplaatst)

18-19 april: Grand Prix van Spanje in MXGP (wordt naar 10-11 oktober verplaatst)

19 april: Grand Prix van Argentinië in MotoGP (wordt naar 22 november verplaatst)

25-26 april: Grand Prix van Portugal in MXGP (wordt naar 17-18 oktober verplaatst)

Roeien

10-12 april: Wereldbeker in Sabaudia (Italië)

27-29 april: Europees en paralympisch OKT in Varese (Italië)

1-3 mei: Wereldbeker in Varese (Italië)

Rugby

7 maart: Six Nations-duel Ierland-Italië in Dublin (Ierland)

14 maart: Six Nations-duels Italië-Engeland (Rome) en Frankrijk-Ierland (Parijs)

Schaatsen

13-15 maart: WK shorttrack in Seoel (Zuid-Korea)

Skiën

15-16 februari: Wereldbeker in Yanqing (China)

12-14 maart: Wereldbeker voor vrouwen in Are (Zweden)

14-15 maart: Wereldbeker voor mannen in Kranjska Gora (Slovenië)

18-22 maart: Wereldbekerfinale in Cortina (Italië)

4-11 april: NK snowboard en skiën in Laax (Zwitserland)

Tafeltennis

22-29 maart: WK tafeltennis in Busan (Zuid-Korea) (uitgesteld naar 21-28 juni)

Tennis

9-22 maart: Masters- en WTA-toernooi Indian Wells (Verenigde Staten)

13-19 april: WTA-toernooi in Xi'an (China)

14-19 april: Fed Cup Finals in Boedapest (Hongarije) en Fed Cup play-offs (o.a. Den Bosch)

27 april-3 mei: WTA-toernooi in Anning (China)

Turnen

18-21 maart: World Cup in Doha (uitgesteld naar juni)

Voetbal

10 maart-3 april: Alle Serie A-wedstrijden (Italië)

11 maart: Manchester City-Arsenal (Premier League)

11 maart: Finale Algarve Cup tussen Italië en Duitsland (vrouwen)

13-14 maart en 20-22 maart: Twee volledige speelrondes van La Liga uitgesteld (competitie Spanje)

13 maart: TOP Oss-FC Den Bosch (Keuken Kampioen Divisie)

14 maart: Willem II-sc Heerenveen en PSV-FC Emmen (Eredivisie)

15 maart: RKC Waalwijk-FC Groningen (Eredivisie)

maart/juni: WK-kwalificatiewedstrijden Azië

16 maart: Jong PSV-Go Ahead Eagles (Keuken Kampioen Divisie)

4 april: Finale Coupe de la Ligue (tweede bekertoernooi Frankrijk)

18 april: Finale Copa del Rey (bekertoernooi Spanje)

Wielrennen

23 februari-1 maart: Ronde van Hainan (China)

28-29 februari: Laatste twee ritten Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

7 maart: Strade Bianche (Italië)

11-17 maart: Tirreno-Adriatico (Italië)

21 maart: Milaan-San Remo (Italië)

23-29 maart: Ronde van Normandië (Frankrijk)

Waterpolo

8-15 maart: Olympisch kwalificatietoernooi waterpolosters in Triëst (Italië)