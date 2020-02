Door de uitbraak van het coronavirus zijn dit jaar al veel sportevenementen over de hele wereld afgelast of uitgesteld. Dit zijn de belangrijkste sportevenementen waar een streep door is gezet vanwege het COVID-19-virus.

Atletiek

8 februari: Marathon van Hongkong (China)

13-15 maart: WK indooratletiek in Nanjing (China)

Autosport

21 maart: Formule E-race in Sanya (China)

19 april: Grand Prix van China

Boksen

3-14 februari: Olympisch kwalificatietoernooi in Wuhan (China)

Hockey

8 en 9 februari: China-België in Pro League (China)

Rugby

7 maart: Six Nations-duel Ierland-Italië in Dublin (Ierland)

Schaatsen

13-15 maart: WK shorttrack in Seoel (Zuid-Korea)

Tennis

21-28 maart: WK tafeltennis in Busan (Zuid-Korea)

13-19 april: WTA-toernooi in Xi'an (China)

Voetbal

Competitiestart in China, Japan en Zuid-Korea uitgesteld

23 februari: Vier duels in de Serie A (Italië)

Wielrennen

23 februari-1 maart: Ronde van Hainan (China)

Zwemmen

8-15 maart: Olympisch kwalificatietoernooi waterpolosters in Triëst (Italië)