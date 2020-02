Marit Bouwmeester heeft haar koppositie behouden op de voorlaatste dag van het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. Vrijdag worden de medailles verdeeld in de baai van Melbourne.

De omstandigheden waren donderdag zwaar, waardoor de uitslagen van Bouwmeester wisselend waren. In de drie races eindigde ze als 1e, 24e en 10e. Ook haar concurrenten boekten wisselende resultaten. Bouwmeester heeft maar liefst 24 punten voorsprong op de nummer twee.

"Ik had een lastige dag met een aantal ongelukkige beslissingen. De eerste race heb ik dominant gevaren en gewonnen, maar in race twee en drie had ik meer moeite", blikt de 31-jarige Friezin terug.

"Ik heb gestreden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor morgen wordt iets minder wind voorspeld, maar staan er wel weer drie races op het programma."

Maxime Jonker had een sterke dag met een 3e, 3e en 21e plaats en klom naar de zevende plek in het klassement. Daphne van der Vaart stijgt naar de elfde plaats en Mirthe Akkerman bezet de negentiende stek.

Bouwmeester kroonde zich in haar loopbaan drie keer tot wereldkampioen, maar moest in 2019 en 2018 met zilver genoegen nemen. Ze jaagt komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio op haar tweede olympische titel.