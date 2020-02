Kiran Badloe heeft op de derde dag van de WK windsurfen opnieuw indruk gemaakt in de RS:X-klasse. Hij won donderdag twee van de drie races en blijft koploper in het algemeen klassement. Dorian van Rijsselberghe, zijn concurrent voor het olympische ticket, zakte naar de vierde plaats.

De 25-jarige Badloe won de eerste en de laatste race in het Australische Sorrento, terwijl hij in de tweede wedstrijd door een val tijdens de gijp als elfde finishte. Van Rijsselberghe werd achtereenvolgens 25e, 3e en 5e.

Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe begon de derde wedstrijddag op de derde plek in het klassement, maar zakt dus een positie. Overigens moet het tweede aftrekresultaat nog verwerkt worden, wat pas na de elfde race gebeurt. Vanaf dat moment zou Van Rijsselberghe tweede staan, achter Badloe.

De twee vrienden en rivalen willen beiden naar de Spelen in Tokio, maar Nederland mag slechts één windsurfer afvaardigen. Van Rijsselberghe en Badloe hebben daarom samen afgesproken om de resultaten van de laatste drie wereldkampioenschappen leidend te laten zijn.

Na de WK's van 2018 (goud Van Rijsselberghe) en 2019 (goud Badloe) is de onderlinge balans in evenwicht, waardoor dit toernooi uitsluitsel geeft over wie straks naar de Spelen mag. De WK duurt nog tot en met zaterdag.

Hoewel Badloe er op dit moment goed voor staat, probeert hij rustig te blijven. "Als ik lekker in mijn vel zit, dan gaat het presteren ook goed. Dus dat proberen we er nu ook gewoon in te houden. Ik moet geen druk creëren als het niet nodig is."