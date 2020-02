Het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) van de waterpolosters is voorlopig geschrapt. Dat heeft de mondiale zwembond FINA woensdag besloten vanwege het coronavirus.

Het toernooi zou van 8 tot en met 15 maart worden gehouden in Triëst, maar die stad ligt in een gebied waar mensen besmet zijn met het COVID-19-virus.

De FINA heeft daarom besloten het toernooi tot nader order uit te stellen. Een nieuwe datum of locatie is nog niet gevonden.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga zou in Triëst aantreden tegen gastland Italië, Frankrijk, Slowakije en een nog nader te bepalen land uit Azië. Een plek in de finale was voldoende om naar Tokio te mogen.

Het OKT van de mannen gaat vooralsnog wel door. Dat toernooi wordt van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam gespeeld. Nederland zit met Rusland, Duitsland, Kroatië, Argentinië en een land uit Azië of Roemenië in de groep. In Rotterdam staan drie tickets op het spel.

Eerder op woensdag werd al een streep gezet door de WK shorttrack, die van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zouden worden gehouden. De ijshal moet vanwege het virus voorlopig dichtblijven.