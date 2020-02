Marit Bouwmeester heeft op de WK zeilen de koppositie veroverd in de Laser Radial-klasse. De regerend olympisch kampioene won woensdag al haar races in Melbourne.

De 31-jarige Bouwmeester kwam in de vierde, vijfde én zesde race van deze week als eerste binnen, waardoor ze de Deense Anne-Marie Rindom van de eerste plek in het klassement stootte.

Voor de vierde wedstrijddag bezette Bouwmeester nog de tweede plek. Ze staat nu soeverein aan kop met zeven punten, gevolgd door de Belgische Emma Plasschaert (zeventien punten) en Rindom (achttien punten).

Met Maxime Jonker (elfde), Daphne van der Vaart (dertiende) en Mirthe Akkerman (negentiende) staan er nog drie Nederlanders in de top twintig. Het WK in de Laser Radial-klasse duurt nog tot en met zaterdag.

Bouwmeester kroonde zich in haar loopbaan drie keer tot wereldkampioen, maar moest in 2019 en 2018 met zilver genoegen nemen. Ze jaagt komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio op haar tweede olympische titel.