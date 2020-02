Ook na de tweede dag op het WK windsurfen staat Kiran Badloe er beter voor dan Dorian van Rijsselberghe. Beide windsurfers strijden in Australië om één olympisch ticket in de RS:X-klasse.

Badloe (25) won woensdag twee van de drie races en werd bij de andere race tweede. Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe (31) werd achtereenvolgens tweede, tweede en derde en klimt naar de derde plek in het klassement.

Zijn concurrent Badloe heeft daarin nog altijd de leiding met 7 punten. Omdat de slechtste race van elke deelnemer uit de uitslag wordt geschrapt, komt een achttiende plek van Van Rijsselberghe op de openingsdag te vervallen. Hij staat na twee dagen op 12 punten.

"Deze dag is heel goed verlopen", aldus Badloe. "We moesten even wachten tot de wind wat afnam, maar uiteindelijk hebben we drie races kunnen varen onder uitdagende omstandigheden."

Na de eerste twee dagen wordt het deelnemersveld in tweeën gedeeld, Badloe, Van Rijsselberghe en de andere toppers in het klassement varen verder in de 'gold fleet'.

"In het klassement staat iedereen nog dicht bij elkaar, dus na morgen gaan we echt pas uitslagen zien. Ik heb er heel veel zin in", kijkt Badloe vooruit.

Stand WK windsurfen RS:X-klasse 1. Kiran Badloe (NED) 7 punten

2. Pawel Tarnowski (POL) 11 punten

3. Dorian van Rijsselberghe (NED) 12 punten

4. Tom Reuveny (ISR) 16 punten

5. Thomas Goyard (FRA) 18 punten

Van Rijsselberghe: 'Er is nog werk aan de winkel'

Van Rijsselberghe is blij dat hij zich kon herstellen van een matige opening. "Die eerste dag zit nog wel in mijn achterhoofd. Ik had het liever anders gezien, maar heb me goed kunnen herpakken en redelijke races kunnen varen. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden zolang ik niet win."

"Er is dus nog wel werk aan de winkel, maar het gaat de goede kant op. Morgen gaat het er echt om draaien. Dan gaan de handschoenen af", aldus de Texelaar.

Lilian de Geus, die zich al geplaatst heeft voor de Olympische Spelen in de RS:X-klasse, behield de derde plaats in het klassement bij de vrouwen.

Van Rijsselberghe (in het geel) en Badloe (blauw). (Foto: Getty Images)

Strijd om olympisch ticket duurt tot zaterdag

Van Rijsselberghe en Badloe behoren allebei tot de wereldtop, maar slechts een van hen mag naar de Olympische Spelen in Tokio. Een optelsom van de resultaten op de WK's van 2018, 2019 en 2020 is daarbij leidend.

Op de WK's van 2018 en 2019 pakten beide windsurfers een keer goud en een keer zilver, waardoor het huidige toernooi in Australië allesbepalend is. Van Rijsselberghe werd twee keer olympisch kampioen (2012 en 2016), terwijl Badloe nog wacht op zijn debuut op de Spelen.

Van Rijsselberghe en Badloe, die ondanks hun strijd op goede voet met elkaar leven, komen nog tot en met zaterdag in actie bij het WK.