Fernando Alonso komt dit jaar voor de derde keer in zijn carrière in actie in de Indianapolis 500. De Spanjaard rijdt opnieuw voor McLaren in de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten, zo meldt het team dinsdag.

"Ik ben een racer en de Indy 500 is de grootste race op aarde", zegt Alonso op de website van McLaren. "Ik houd van de geweldige fans die het zo speciaal maken voor alle coureurs. Daarom wilde ik dolgraag terugkeren. Ik zal mijn uiterste best doen, zoals altijd."

De 38-jarige Alonso reed de Indy 500 vorig jaar ook, maar McLaren slaagde er toen niet in om hem een competitieve auto te bieden. Hierdoor wist hij zich niet te kwalificeren voor de race.

In 2017 deed de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 voor het eerst mee aan de race over tweehonderd rondes. Namens het Andretti-team maakte hij toen grote indruk, al viel hij in de slotfase uit met een kapotte Honda-motor.

Fernando Alonso debuteerde eerder dit jaar in de Dakar Rally. (Foto: Pro Shots)

Alonso doet gooi naar 'Triple Crown'

Met het Arrow McLaren SP-team wil Alonso opnieuw een gooi doen naar de 'Triple Crown of Motorsport', het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indy 500.

Alleen de Brit Graham Hill slaagde ooit in die uitdaging. Alonso won de GP van Monaco al eens en was de afgelopen twee jaar met Toyota de beste in Le Mans. Na de laatste zege in Le Mans kondigde hij aan te stoppen met langeafstandsraces.

Eerder dit jaar deed Alonso voor het eerst mee aan de Dakar Rally. In de woestijnrally door Saoedi-Arabië eindigde hij als dertiende.

Alonso, die eind 2018 zijn Formule 1-loopbaan beëindigde, doet in het weekend van 16 en 17 mei opnieuw een poging om zich te kwalificeren voor de Indy 500. De race wordt op zondag 24 mei verreden.