De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdag hun eerste nederlaag geleden in de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havenga ging met 12-7 onderuit op bezoek bij Hongarije.

Bij rust stond het nog 4-4 in de Hongaarse stad Szentes, maar in het derde kwart liep de thuisploeg uit naar 10-7. Die achterstand wist Oranje in het vervolg niet meer weg te werken. Maartje Keuning was met vier doelpunten topscorer bij de bezoekers.

Nederland verzuimde zo revanche te nemen op het verlies van vorige maand op het EK. Toen was Hongarije in de strijd om het brons met 10-8 te sterk.

Door de nederlaag blijft de formatie van Havenga met twee punten uit evenzoveel duels vijfde in de groepsfase van de World League. Hongarije gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop.

De tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk moest eerder deze maand worden afgelast, omdat Nederland vanwege storm niet kon afreizen naar Limoges. Eerder werd na strafworpen wel gewonnen van Italië.

De World League-wedstrijden gelden voor Oranje als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië, dat van 22 tot 29 maart op het programma staat. De Nederlandse vrouwen kunnen zich daar voor het eerst sinds het verrassende olympisch goud in 2008 in Peking plaatsen voor de Spelen.

Vorige maand op het EK in Boedapest was Nederland ook al dicht bij een olympisch ticket, maar toen werd in de halve eindstrijd verloren van Rusland. Een finaleplaats was wel voldoende geweest.