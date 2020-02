Marit Bouwmeester is dinsdag verder gestegen in het klassement bij het WK Laser Radial in het Australische Melbourne. De topzeilster won haar race en is in de rangschikking nu de nummer twee.

Net als op zondag en maandag kon vanwege de weersomstandigheden slechts één race gezeild worden. Olympisch kampioene Bouwmeester, die op haar vierde wereldtitel jaagt en al zeker is van een olympisch ticket, was daarin de sterkste.

Bouwmeester baalt van het ingekorte WK-programma. "Maar ik ben blij om te zien dat de dingen die we geoefend hebben tijdens de trainingen er nu ook uitkomen. Dat is een heerlijk gevoel. Ook richting de Spelen. We hebben nog wat maanden te gaan, maar er is altijd ruimte voor verbetering."

Van de overige Nederlandse deelneemsters staat Daphne van der Vaart er het best voor: zevende. Mirthe Akkerman bezet de 43e plaats en Maxime Jonker is dankzij een derde plek in de race de nummer vijftig van het klassement.

De WK-organisatie probeert op woensdag drie races te laten zeilen, omdat als gevolg van het weer in drie dagen tijd maar drie races voltooid zijn. Het WK duurt nog tot en met vrijdag.