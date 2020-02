IJshockeyer Daniel Sprong heeft een overstap gemaakt in de Amerikaanse topcompetitie NHL. De 22-jarige Nederlander gaat van Anaheim Ducks naar de topploeg Washington Capitals.

Aanvaller Sprong is onderdeel van een ruildeal. De 25-jarige Zweedse verdediger Christian Djoos bewandelt de omgekeerde weg en gaat dus voor de Ducks spelen.

Sprong speelde sinds december 2018 voor de Ducks, die hem overnamen van Pittsburgh Penguins. Hij kwam echter voornamelijk uit voor San Diego Gulls, een aan de club verbonden team dat op een lager niveau uitkomt.

Bij de Capitals treft Sprong onder anderen de 34-jarige Russische topspeler Alexander Ovechkin. De club werd in 2018 kampioen en is ook nu weer aan een sterk seizoen bezig.

In 2015 werd Sprong door de Penguins als 46e gekozen in de jaarlijkse draft van de NHL, waarbij clubs beurtelings talenten mogen kiezen. Hij maakte namens die club in oktober 2015 als achttienjarige zijn debuut in de NHL, de grootste ijshockeycompetitie ter wereld.

Sprong verhuisde vanwege zijn ijshockeycarrière als zevenjarige met zijn ouders naar Canada en is de eerste in Nederland geboren speler in de NHL sinds Ed Kea (1974-1983).