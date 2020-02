Windsurfer Kiran Badloe is dinsdag bij het WK in de RS:X-klasse in Australië beter begonnen aan de strijd om een olympisch ticket dan Dorian van Rijsselberghe. De Nederlanders zijn elkaars concurrent voor één startbewijs in Tokio.

De 25-jarige Badloe eindigde in zijn eerste drie races als tweede, eerste en tweede, goed voor plek twee in het klassement. De zes jaar oudere Van Rijsselberghe staat twaalfde, na een achttiende, eerste en veertiende plek.

"Excuses zijn makkelijk gemaakt, maar ik had de eerste race al zeewier te pakken. Dan moet je stil liggen, achteruit en lig je vervolgens verkeerd en achteraan. Dat wist ik niet meer goed te maken. Pijnlijk", aldus Van Rijsselberghe op zijn eigen site.

Badloe: "Twee tweede plekken en een eerste plek, daar kunnen we op voortborduren. Ik voel me vrij rustig. Heb nog niet echt het besef dat we zijn begonnen en wist wel dat het relaxed zou gaan als er wat wind zou komen en we geen gekke dingen zouden doen."

WK-resultaat allesbepalend voor Tokio

Van Rijsselberghe en Badloe behoren allebei tot de wereldtop, maar slechts een van hen mag dus naar de Olympische Spelen in Tokio. Een optelsom van de resultaten op de WK's van 2018, 2019 en 2020 is daarbij leidend.

Op de WK's van 2018 en 2019 pakten beide windsurfers een keer goud en een keer zilver, waardoor het huidige toernooi in Australië allesbepalend is. Van Rijsselberghe werd twee keer olympisch kampioen (2012 en 2016), terwijl Badloe nog wacht op zijn debuut op de Spelen.

Van Rijsselberghe en Badloe, die ondanks hun strijd op goede voet met elkaar leven, komen nog tot en met zaterdag in actie bij het WK.