Het WK tafeltennis van volgende maand in Zuid-Korea gaat niet door en wordt mogelijk verplaatst, zo heeft tafeltennisbond ITTF dinsdag bekendgemaakt. Het is het zoveelste sportevenement dat hinder ondervindt van het COVID-19-coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het toernooi in Zuid-Korea, waar het coronavirus zich momenteel zeer snel verspreidt, wordt mogelijk verschoven naar juni. Zowel de Nederlandse vrouwen- als mannenploeg doet mee aan het WK.

In de afgelopen weken leidde het coronavirus al tot meer hinder in de sport. Zo werden in Zuid-Korea én Italië, waar het virus eveneens voor paniek zorgt, voetbalwedstrijden afgelast.

Verder werd onder meer de Formule 1-race in China al verplaatst, ging het Formule E-weekend in dat land helemaal niet door, trokken de Chinese tennissers zich terug uit de Davis Cup en staat in het wielrennen een vraagteken achter de klassieker Milaan-San Remo.

Er is nog altijd weinig vat op het coronavirus, dat uitbrak in China en inmiddels wereldwijd voor problemen zorgt. Maandagmiddag stond de teller op ruim 79.000 besmettingen en meer dan 2.600 sterfgevallen.