Deontay Wilder heeft dinsdag aangekondigd dat er snel een derde gevecht tegen Tyson Fury komt. De 34-jarige Amerikaan verwacht dat hij ergens in de komende maanden een herkansing krijgt.

Wilder verloor zondagochtend (Nederlandse tijd) in Las Vegas kansloos van Fury, die de kampioensgordel van de WBC overnam. Een van de voorwaarden voor de partij was dat beide boksers het recht hebben op een nieuwe confrontatie, ongeacht het resultaat.

"Dat gevecht gaat er zeker komen. We kijken er allebei naar uit. Ik ben een strijder, een echte kampioen, en zo vecht ik ook. We gaan door. Het zal tegen de zomer zijn", aldus Wilder tegen ESPN.

Of Fury ook openstaat voor een derde gevecht, is niet helemaal duidelijk. Na het gevecht in Las Vegas zei de Brit dat hij het nu graag wil opnemen tegen zijn landgenoot Anthony Joshua, die in het zwaargewicht de titels bij de WBA, IBF en WBO bezit.

Wilder en Fury troffen elkaar eind 2018 voor het eerst. Destijds eindigde de partij onbeslist, wat betekende dat de Amerikaan zijn WBC-titel behield. Zondag leed hij de eerste nederlaag in zijn loopbaan.

Deontay Wilder had het zwaar te verduren tegen Tyson Fury. (Foto: Pro Shots)

'Moest al snel in de overlevingsmodus'

Bij zijn opkomst voor het gevecht tegen Fury droeg Wilder een zwaar pak. Het was een verwijzing naar Black History Month, een jaarlijkse herdenking van belangrijke personen en gebeurtenissen met betrekking tot Afrikaanse invloeden in de Verenigde Staten.

Het pak deed Wilder geen goed tijdens zijn gevecht. "Ik heb de ontwerpers de vrije hand gegeven, het was hun idee. In de derde ronde vloeiden de krachten weg uit mijn benen en was het klaar. Ik moest al vroeg in de overlevingsmodus", zei hij.

Desondanks pakt Wilder zijn nederlaag sportief op. "Ik feliciteer Fury met zijn prestatie. Ik ben heel blij voor hem en koester geen wrok tegen wie dan ook."

Het pak dat Deontay Wilder droeg bij zijn opkomst. (Foto: Pro Shots)