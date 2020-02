De Nederlandse basketballers zijn er maandag niet in geslaagd om ook het tweede duel in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 te winnen. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia ging in Almere onderuit tegen Kroatië: 59-69.

Oranje ging na een sterk derde kwart nog met een nipte voorsprong het laatste kwart van de wedstrijd in (51-47). Favoriet Kroatië, de nummer veertien van de wereldranglijst, maakte vanaf dat moment echter alsnog het verschil in het Topsportcentrum.

Nederland was de EK-kwalificatie vrijdag in Ankara nog sterk begonnen met een verrassende zege op Turkije (65-72). Door de nederlaag tegen Kroatië blijft Nederland op de tweede plek in de poule staan met twee punten.

Zweden en Turkije zijn op dit moment nog bezig aan hun groepsduel. De beste drie ploegen van elke groep plaatsen zich voor het EK 2021, dat in Duitsland, Italië, Georgië en Tsjechië wordt gehouden. Elk land speelt twee keer tegen elkaar.

Nederland was in 2015 voor het laatst aanwezig op een EK. Dat was ook de eerste keer in 26 jaar dat Oranje meedeed aan het eindtoernooi. De ploeg van Buscaglia vervolgt de EK-kwalificatie op 26 november met een wedstrijd tegen Zweden.