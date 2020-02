Duizenden mensen hebben maandag in Los Angeles een herdenkingsdienst bijgewoond voor de slachtoffers van de helikoptercrash van vorige maand. Daarbij kwamen negen mensen, onder wie basketballegende Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna, om het leven.

De dienst, 'The Celebration of Life' genoemd werd gehouden in het STAPLES Center. Dat is de thuisbasis van de Los Angeles Lakers, waar Kobe Bryant zijn hele carrière speelde. (Foto: Pro Shots)

De herdenkingsdienst was een openbare aangelegenheid. (Foto: Pro Shots)

De media waren in groten getale aanwezig bij het STAPLES Center. (Foto: Pro Shots)

Een fan reed door Los Angeles met een auto die geheel in het teken staat van Kobe Bryant en zijn dochter. (Foto: Pro Shots)

Bij de dienst werden alle negen slachtoffers van de crash herdacht. (Foto: Pro Shots)

Onder anderen de weduwe van Kobe Bryant, Vanessa Bryant, hield een speech. (Foto: Pro Shots)

Het STAPLES Center biedt bij dergelijke diensten ruimte voor 20.000 mensen. Bij de herdenkingsdienst van Michael Jackson in 2009 werden 17.000 tickets verkocht. (Foto: Pro Shots)