Vanessa Bryant, de weduwe van basketballegende Kobe Bryant, heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen Island Express Helicopters. Ze houdt het bedrijf verantwoordelijk voor de helikoptercrash van eind januari, waarbij onder anderen haar man en haar dertienjarige dochter Gianna om het leven kwamen.

Island Express Helicopters leverde de helikopter die in januari crashte. Vanessa Bryant vindt dat het bedrijf het toestel aan de grond had moeten houden, omdat de weersomstandigheden niet veilig genoeg waren om te vliegen.

Op de dag van de crash was het zeer mistig in Los Angeles. De weduwe van Bryant richt zich in haar aanklacht vooral op piloot Ara Zobayan, die volgens haar nalatig is geweest door in die omstandigheden de lucht in te gaan.

Volgens de weduwe van Bryant had Zobayan de vlucht moeten afbreken en is Island Express Helicopters als eigenaar van de helikopter indirect aansprakelijk voor de crash. De piloot was een van de negen inzittenden die omkwamen bij het ongeluk.

Het nieuws over de rechtszaak kwam vlak voor het begin van de herdenkingsdienst in Los Angeles voor de negen slachtoffers van de helikoptercrash. De dienst wordt gehouden in het STAPLES Center, de thuisbasis van de Los Angeles Lakers. Bryant speelde zijn hele carrière voor de Lakers.