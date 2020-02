Marit Bouwmeester heeft maandag een goede tweede dag van het WK Laser Radial beleefd. De Nederlandse topzeilster steeg in Melbourne naar de derde plek in het klassement.

Vanwege de wind kon opnieuw maar één race worden voltooid. Bouwmeester eindigde net als op de openingsdag als derde. Die prestatie zorgde ervoor dat ze van de vijfde naar de derde plek klom in de rangschikking.

"Het was echt heel tricky op het water. We hadden te maken met verschillende winden die tegen elkaar in gingen en er hingen veel buien in de lucht", aldus de 31-jarige Bouwmeester.

"Dat maakte het racen lastig, maar ik ben blij met twee derde plekken tot nu toe. Hopelijk kunnen we vanaf nu meer wedstrijden varen dan de afgelopen twee dagen."

Regerend olympisch kampioene Bouwmeester jaagt in Australië op haar vierde wereldtitel. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017 en moest in 2010, 2018 en vorig jaar genoegen nemen met zilver. Bouwmeester is al zeker van een olympisch ticket.

Met Mirthe Akkerman, Daphne van der Vaart en Maxime Jonker doen nog drie Nederlandse zeilsters mee aan het WK. Zij bezetten na twee dagen respectievelijk de 8e, 30e en 72e plaats. Het WK duurt nog tot en met vrijdag.