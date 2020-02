Milwaukee Bucks heeft zich in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) zonder zelf te spelen al verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De club uit Wisconsin schrijft daarmee geschiedenis.

Niet eerder was een ploeg in de Amerikaanse basketbalcompetitie namelijk zo vroeg zeker van een ticket. De Bucks hebben 56 wedstrijden gespeeld en de play-offs beginnen pas op 18 april.

Het record was in handen van Golden State Warriors, dat op 25 februari 2017 na 58 NBA-wedstrijden zeker was van deelname aan de eindfase van het NBA-seizoen.

Milwaukee Bucks kan een plek in de play-offs niet meer ontgaan dankzij een nederlaag van Washington Wizards, dat in de nacht van zondag op maandag niet was opgewassen tegen Chicago Bulls: 126-117.

De Bucks, die in 1971 hun enige kampioenschap vierden, zijn met 48 overwinningen en slechts acht nederlagen bezig aan een zeer sterk seizoen. Onder leiding van sterspeler Giannis Antetokounmpo (foto) gaat de club aan de leiding in de Eastern Conference.

Vorig seizoen ging de NBA-titel naar Toronto Raptors, dat in de finale te sterk was voor Golden State en op dit moment de nummer twee is in het oosten.