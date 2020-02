Tyson Fury haalde zondagochtend (Nederlandse tijd) zijn gelijk door bij zijn tweede poging op zeer overtuigende wijze af te rekenen met Deontay Wilder. De 31-jarige Brit nam zo na vijf jaar de wereldtitel zwaargewicht van boksbond WBC over van Wilder.

"De koning is terug op de troon", schreeuwde Fury, die als bijnaam 'The Gypsy King' heeft, bij het begin van zijn persconferentie. "Niet slecht voor een oude, dikke man die niet kan stoten."

De Engelsman was duidelijk de beste bokser voor 15.816 toeschouwers in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Hij sloeg Wilder in de derde en de vijfde ronde naar de grond, waarna de ongelijke strijd in de zevende ronde eindigde doordat Mark Breland, een van de trainers van Wilder, de handdoek in de ring gooide.

Fury hanteerde bij de rematch een andere tactiek dan bij het eerste gevecht met Wilder, dat in december 2018 onbeslist eindigde. De 124 kilo zware Brit voorspelde van tevoren dat hij alleen kon winnen van de nog ongeslagen Amerikaan als hij voor een knock-out zou gaan en dus was hij een stuk agressiever dan ruim een jaar geleden.

"Iedereen weet dat ik goed ben in tactisch boksen en twaalf rondes lang kan blijven bewegen in de ring", aldus Fury. "Maar dat werkte de vorige keer niet, want het leverde geen zege op en ik boks alleen om te winnen."

Tyson Fury was veel te sterk voor Deontay Wilder. (Foto: Pro Shots)

'Ik voelde me een beest vandaag'

Fury werkte de afgelopen weken met zijn nieuwe trainer Javan 'Sugarhill' Steward hard aan de voor hem nieuwe stijl.

"Ik ben gelukkig een snelle leerling. Maar ik kan nog veel beter, want ik ben hier pas net mee begonnen. Ik zal blijven werken en dan zullen we rechts en links mensen in slaap gaan brengen."

Wilder, die 41 van zijn vorige 43 gevechten op knock-out won, zei in aanloop naar het gevecht met Fury dat zijn uitdager geen harde stoter is. "Ik heb in mijn carrière nooit echt de knock-out opgezocht", zei Fury. "Maar met dit gewicht en deze techniek kan ik iedereen knock-out slaan. Ik voelde me een beest vandaag."

De 34-jarige Wilder heeft nu dertig dagen om wederom een rematch aan te vragen. Fury leek na het gevecht in Las Vegas echter aan te sturen op een gevecht met zijn landgenoot Anthony Joshua, die de wereldtitel zwaargewicht bij de WBA, IBF en WBO in zijn bezit heeft.

"Dit gevecht moeten we gaan regelen", zei Eddie Hearn, de manager van Joshua, tegen Talksport. "We zullen nooit meer de kans krijgen om twee Britten te laten vechten om de onbetwiste wereldtitel in het zwaargewicht. Ik heb al gesproken met Joshua en hij wil deze partij."