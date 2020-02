Marit Bouwmeester bezet na de eerste dag van het WK Laser Radial in Melbourne de vijfde plaats. Ook Mirthe Akkerman is met de zevende plek nog terug te vinden in de top tien van het algemeen klassement.

De 31-jarige Bouwmeester eindigde in haar groep als derde en staat daarmee op de vijfde plek in het algemeen klassement. De regerend olympisch kampioen jaagt in Australië op haar vierde wereldtitel. In 2011, 2014 en 2017 was ze de beste. Vorig jaar pakte ze het zilver, net als in 2018 en 2010.

"Het is lekker dat het WK is begonnen. De derde plaats is een prima start en ik kijk uit naar de rest van de week. Het is een goede krachtmeting om te zien hoe we ervoor staan in het olympisch seizoen", zei Bouwmeester, die al zeker is van deelname aan de Spelen van komende zomer.

Met Akkerman, Daphne van der Vaart en Maxime Jonker zijn er nog drie Nederlanders actief op het WK. Akkerman is met plaats zeven in het algemeen klassement de best geklasseerde zeilsters van die drie. Van der Vaart is de nummer 21 en Jonker staat door een te vroege start onderaan (102e).

De zeilsters moeten zich via de kwalificaties van zondag, maandag en dinsdag zien te plaatsen voor de finaleronde van het WK, die van woensdag tot en met vrijdag wordt gehouden.