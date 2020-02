Epke Zonderland heeft zondag op het onderdeel rekstok de World Cup in Melbourne op zijn naam geschreven. De turner zette daarmee een grote stap naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Concurrent Hidetaka Miyachi leek na afloop al de handdoek in de ring te gooien.

De 33-jarige Zonderland noteerde een score van 14,900 punten en dat was voldoende voor de overwinning in Australië. Miyachi, de grote concurrent van Zonderland in de strijd om het ticket voor de Spelen, kwam met 13,400 punten niet verder dan plek vijf.

Na afloop van de World Cup in Melbourne liet Miyachi opmerkelijk genoeg weten dat hij de laatste twee World Cups laat schieten en dat zou betekenen dat Zonderland naar de Spelen gaat.

"Ik had hier hoger moeten scoren, dat is me niet gelukt. De route via de wereldbekers is voor mij nu einde verhaal. Dus het ticket is voor Epke. Ik ga niet naar Doha en Bakoe", zo zei de Japanner volgens de NOS.

Daarmee lijkt de strijd beslist, maar Daniel Knibbeler, de coach van Zonderland, wil nog niets van plaatsing weten. "We willen eerst 100 procent zekerheid. We gaan contact opnemen met de Japanse bond, tot die tijd verbinden we hier nog geen conclusies aan."

"Voorlopig staat Miyachi nog steeds ingeschreven voor de laatste twee wereldbekerwedstrijden. Pas hierna zal meer informatie volgen. We willen het eerst echt zeker weten, voordat we verdere conclusies kunnen trekken", aldus Knibbeler.

Epke Zonderland mag nog altijd dromen van deelname aan de Spelen in Tokio. (Getty Images)

Zonderland moet zich via World Cups plaatsen voor Spelen

Zonderland moet zich via de World Cups zien te plaatsen voor de Olympische Spelen. De winnaar van het olympisch goud in 2012 kwam in oktober bij het WK in Stuttgart ten val, waardoor hij nog niet zeker is van deelname aan de Spelen.

De Nederlander heeft nu drie World Cups gewonnen, net als Miyachi. Als beide topturners evenveel World Cup-zeges hebben, geeft de gemiddelde score van de drie beste resultaten de doorslag. Er is nog slechts één ticket te verkrijgen voor de Spelen.

Op dit moment is Zonderland in het voordeel, want hij heeft een betere totaalscore dan zijn Japanse concurrent (44,399 om 43,966). Beide turners hebben bij de World Cups in Bakoe (14-15 maart) en Doha (20-21 maart) nog de kans om zich te verbeteren, maar daar lijkt Miyachi voor te bedanken.