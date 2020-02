Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen de Amerikaanse bokser Deontay Wilder en de Britse uitdager Tyson Fury is zaterdagavond (Amerikaanse tijd) in de zevende ronde door een technische knock-out beslist in het voordeel van Fury.

Fury domineerde vanaf het begin het gevecht met stevige rechtse directe klappen. Wilder kon geen antwoord vinden en werd regelmatig wankelend de touwen ingeslagen. In de zevende ronde gooide zijn trainer Jay Deas de handdoek in de ring. Tyson Fury wint door een TKO, een technische knock-out.

Een eerder treffen tussen de twee in december 2018 eindigde onbeslist. De drie juryleden waren toen na twaalf rondes verdeeld over wie de winnaar was. Al snel werd duidelijk dat de heren een rematch wilden.

Eerste nederlaag voor The Bronze Bomber

Bij de langverwachte rematch in Las Vegas stond de wereldtitel van de WBC, die in handen was van Wilder, op het spel. In november verdedigde de Amerikaan zijn titel nog met succes in een gevecht tegen Luis Ortiz.

Deze nederlaag tegen Fury is na 42 overwinningen de eerste voor Deontay Wilder, bijgenaamd 'The Bronze Bomber'

Ook Fury verloor nog nooit. De Brit, bijgenaamd 'The Gypsy King', staat nu op 30 zeges in 31 partijen en neemt de kampioensgordel van Wilder over.