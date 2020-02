Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar heeft zaterdag bij de NK indooratletiek in Apeldoorn het Nederlands record van Rens Blom geëvenaard. De Dordtenaar bedwong een hoogte van 5,75 meter.

Met die sprong kwam de 26-jarige Koppelaar tot dezelfde hoogte als Blom in maart 2003. In de buitenlucht is het Nederlands record in handen van Menno Vloon, die medio 2017 over 5,85 meter sprong.

Diezelfde Vloon bleef in Apeldoorn steken op 5,60 meter en raakte zo zijn nationale titel kwijt aan Koppelaar. Beide atleten deden nog een poging om de olympische limiet van 5,80 meter te slechten, maar dat mislukte.

Op de 60 meter bij de vrouwen veroverde de pas zestienjarige N'Ketia Seedo het goud. Met een tijd van 7,24 seconden verbeterde ze haar eigen Nederlandse juniorenrecord met drie honderdsten.

Seedo liet Naomi Sedney (7,28) en Nadine Visser (7,30) achter zich. Titelverdedigster Dafne Schippers was niet van de partij in Omnisport Apeldoorn.

De pas zestienjarige N'Ketia Seedo sprintte naar het goud op de 60 meter. (Foto: Pro Shots)

Vetter en Boekelman moeten genoegen nemen met zilver

Bij de mannen prolongeerde Joris van Gool zijn Nederlandse indoortitel op de 60 meter. De Brabander, die onlangs het nationaal record (6,59) verbeterde, snelde naar 6,62 en liet Raphael Bouju (6,70) en Hensley Paulina (6,72) achter zich.

Meerkampster Anouk Vetter eiste met 6,11 meter het zilver voor zich op bij het verspringen. Zij moest haar meerdere erkennen in Tara Yoro, die 8 centimeter verder kwam.

Bij het kogelstoten moest negenvoudig Nederlands indoorkampioene Melissa Boekelman zich met 17,39 meter tevredenstellen met het zilver. Ze werd afgetroefd door Jessica Schilder, die de kogel naar 17,61 meter wierp.