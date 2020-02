Epke Zonderland hoopt dat hij erin slaagt om fit te blijven nu er cruciale weken voor hem zijn aangebroken. De turner moet bij de komende World Cups op topniveau presteren in een ultieme poging om de Olympische Spelen in Tokio te halen.

De 33-jarige Zonderland, die zich vrijdag bij de wereldbeker in Melbourne met de hoogste score (14,266) voor de finale van zondag plaatste, werd eind vorig jaar niet voor het eerst geopereerd aan zijn voorhoofdsholtes.

"Ik hoop dat ik mijn gezondheid goed kan houden. Dat is nu heel belangrijk. Ik heb elke week stappen gemaakt, maar ben nog niet helemaal vrij van klachten", zegt de olympisch kampioen van 2012 tegen de NOS.

"De typische klachten zijn weg, maar soms heb ik dagen waarop ik echt vermoeid ben. Dan heb ik een paar dagen nodig om weer een beetje fit te worden. Dat zijn valkuilen."

Na Melbourne wacht Zonderland nog wereldbekers in Bakoe (14-15 maart) en Doha (20-21 maart). Hij heeft nog zeker één overwinning nodig om aanspraak te maken op een olympisch ticket.

'Paar World Cups achter elkaar is pittig'

Bij een overwinning komt Zonderland op een totaal van drie, net zo veel als zijn concurrent Hidetaka Miyachi. Als beide topturners drie World Cup-zeges hebben, geeft de gemiddelde score van de drie beste resultaten de doorslag.

"Het is best wel pittig dat ik een paar World Cups achter elkaar heb. Het is mijn grootste uitdaging om fit te blijven. Ik heb er vertrouwen in dat ik goed in vorm kan komen als dat lukt", aldus Zonderland.

Zijn eerste kans om zich voor zijn vierde Spelen te plaatsen, kreeg Zonderland in oktober bij de WK in Stuttgart, waar de viervoudig wereldkampioen viel.