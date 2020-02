Deontay Wilder en Tyson Fury hebben elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) voor de laatste keer getroffen in de aanloop naar hun gevecht. De boksers staan in de nacht van zaterdag tegenover elkaar in Las Vegas.

De 34-jarige Wilder en de drie jaar jongere Fury ontmoetten elkaar bij het gebruikelijke weegmoment. Het ging er rustiger aan toe dan twee dagen eerder, toen de zwaargewichten begonnen te bekvechten en te duwden.

Het gevecht tussen Wilder en Fury, waarbij de wereldtitel bij de WBC op het spel staat, begint in de nacht van zaterdag op zondag tussen 5.00 en 6.00 uur (Nederlandse tijd) in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Deontay Wilder en Tyson Fury troffen elkaar voor de laatste keer in aanloop naar hun gevecht. (Foto: Pro Shots)

De twee waren aanwezig bij het gebruikelijke weegmoment. (Foto: Pro Shots)

Wilder en Fury troffen elkaar al eens. Het gevecht eindigde toen onbeslist. (Foto: Pro Shots)

Wilder is in het bezit van de kampioensgordel bij de WBC. (Foto: Pro Shots)

De zwaargewichten hielden het ditmaal relatief rustig. (Foto: Pro Shots)