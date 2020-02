De Nederlandse basketballers zijn de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 vrijdag begonnen met een zeldzame zege op Turkije. De ploeg van de nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia won in de Turkse hoofdstad Ankara met 65-72.

Het is voor de Nederlandse basketballers de eerste overwinning sinds 1986 óp Turkije en sinds 1978 ín Turkije, dat op de wereldranglijst de vijftiende plaats bezet. Oranje begon als nummer 44 van de wereld aan de EK-kwalificatiereeks.

Charlon Kloof was in Ankara de topscorer van Oranje met 27 punten. Ook Yannick Franke (16 punten) en Worthy de Jong (12 punten) waren uitblinkers bij de Nederlandse formatie, waar Shane Hammink ontbrak vanwege een gebroken hand.

De Italiaan Buscaglia volgde in augustus vorig jaar Toon van Helfteren op als bondscoach van de Nederlandse basketballers. Van Helfteren was vier jaar werkzaam als keuzeheer van de mannenploeg.

Oranje in 2015 voor het laatst op EK

Nederland was in 2015 voor het laatst aanwezig op een EK. Die deelname was bijzonder, want het was de eerste keer in 26 jaar dat Oranje present was op het eindtoernooi.

Door de zege op Turkije bezet Nederland de tweede plaats in groep D van de EK-kwalificatiereeks. De beste drie ploegen van elke poule plaatsen zich aan het einde van de cyclus voor het EK van 2021, waarvan de organisatie in handen is van Duitsland, Italië, Georgië en Tsjechië.

Nederland komt maandag opnieuw in actie in de EK-kwalificatie. Oranje ontvangt in het Topsportcentrum in Almere koploper Kroatië, dat met ruime cijfers te sterk was voor Zweden (72-56).