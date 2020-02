In de 24e speelronde van de Eredivisie spelen Ajax en PSV uit, terwijl AZ en Feyenoord thuis spelen. Verder boksen Deontay Wilder en Tyson Fury tegen elkaar in Las Vegas en staat de NK indooratletiek in Apeldoorn op het programma. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Uitduel voor Ajax en PSV

In speelronde 24 staat er niet direct een topper op het programma. Nummer drie Feyenoord speelt op zaterdag een thuiswedstrijd, terwijl nummer twee AZ en koploper Ajax op zondag in actie komen.

Wanneer? Speelronde 24 is vrijdag begonnen met RKC Waalwijk-Sparta Rotterdam (0-1). Zaterdag: FC Emmen-Willem II, Feyenoord-Fortuna Sittard, sc Heerenveen-ADO Den Haag en FC Groningen-VVV-Venlo. Zondag: FC Utrecht-FC Twente, AZ-PEC Zwolle, Vitesse-PSV en Heracles Almelo-Ajax.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

Dick Advocaat hoopt met Feyenoord de ongeslagen reeks een vervolg te geven. (Foto: Pro Shots)

Clash Wilder-Fury in Las Vegas

Wilder en Fury vechten dit weekend opnieuw tegen elkaar. De boksers troffen elkaar eind 2018 in Los Angeles ook al om de titel bij de WBC en dat gevecht eindigde onbeslist. Wilder behield zijn kampioensgordel.

Wanneer? De partij tussen Wilder en Fury staat zaterdagavond op het programma in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, die plaats biedt aan zeventienduizend toeschouwers. De Nederlandse tijd van het gevecht is zondagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur.

Hoe te volgen? De partij is te volgen via een livestream op KIJK.nl (vanaf 3.00 uur). Er volgt zondag natuurlijk ook een verslag op NU.nl.

Eind 2018 vochten Deontay Wilder en Tyson Fury ook al tegen elkaar. (Foto: Getty Images)

Olympische atleten jagen op nationale titel

In Apeldoorn staat dit weekend de 42e editie van de NK indooratletiek op het programma. Onder anderen de olympische atleten Nadine Visser, Lisanne de Witte, Femke Bol en Marije van Hunenstijn komen in actie. Dafne Schippers en Sifan Hassan zijn er niet bij.

Wanneer? De NK indooratletiek in Apeldoorn begint zaterdag om 12.00 uur en duurt tot en met zondag 17.00 uur. De finale van de 60 meter horden voor mannen is het laatste onderdeel.

Hoe te volgen? Het nationale atletiektoernooi is te volgen via de NUsport-app en in een verslag op NU.nl. De NOS vertoont in het Sportjournaal een uitgebreide samenvatting.

Nadine Visser verdedigt haar titel op de 60 meter horden. (Foto: Pro Shots)