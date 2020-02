Epke Zonderland heeft vrijdag de finale van de World Cup in Melbourne gehaald. De turner noteerde op de rekstok een score van 14,266 punten en ging daardoor als eerste door naar de eindstrijd, die zondag wordt afgewerkt.

De 33-jarige Zonderland hoopt in Australië een stap te zetten naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De olympisch kampioen van 2012 moet voor een ticket in ieder geval een van de komende drie World Cups zien te winnen.

Daarnaast is hij gebaat bij hoge scores om zijn concurrent in de strijd om een olympisch ticket, Hidetaka Miyachi, af te troeven. De Japanner heeft dit seizoen meer wereldbekers gewonnen dan Zonderland (drie om twee) en staat in Melbourne eveneens in de finale.

In de strijd om het olympische startbewijs tellen de drie beste resultaten per turner. Mocht Zonderland net als Miyachi op drie wereldbekerzeges komen, dan wordt gekeken naar de gemiddelde score bij die drie resultaten.

Mocht het Zonderland niet lukken om de World Cup in Australië te winnen, dan krijgt hij nog kansen in Bakoe (14-15 maart) en Doha (20-21 maart). Wint hij wél in Melbourne, dan zijn de wedstrijden in Bakoe en Doha een kans om de gemiddelde score op te schroeven.

Zonderland kwam in oktober bij het WK in Stuttgart ten val, waardoor hij nog niet zeker is van deelname aan de Spelen.'The Flying Dutchman' kan de tweede Nederlandse turner worden die zich plaatst voor Tokio, nadat meerkamper Bart Deurloo afgelopen najaar al een ticket pakte.