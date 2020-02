Nathan Aspinall geniet volop van zijn overwinning op Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De Engelsman was in Cardiff met 7-5 te sterk voor de nummer één van de wereld.

"Dat is echt geweldig. Ik wilde gewoon goed spelen, want dat had ik tot nu toe nog niet gedaan in de Premier League", aldus Aspinall, die dit jaar debuteert als vaste deelnemer in de prestigieuze competitie.

"Het lukte me en ik voelde me zelfverzekerd en ontspannen. Ik slaagde erin om Michael onder druk te zetten en dat leidde ertoe dat hij dubbels miste. Tegelijkertijd benutte ik mijn kansen wél."

Aspinall, die bij de laatste twee WK's de halve finales haalde, boekte zijn eerste overwinning ooit in de Premier League. Van Gerwen moest na zeges in de eerste twee speelrondes nu een nederlaag slikken.

Michael van Gerwen baalt na een misser in zijn partij tegen Nathan Aspinall. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Als hij zijn niveau haalt, wint hij'

De talentvolle Aspinall heeft bewondering voor Van Gerwen, maar is er trots op dat hij heeft aangetoond dat de drievoudig wereldkampioen te verslaan is.

"Hij is de beste speler ter wereld en als hij zijn niveau haalt, wint hij van me. Maar als je hem onder druk zet, mist hij ook. Hij is ook maar een mens", aldus de 28-jarige Engelsman.

Volgende week reizen de darters voor de vierde Premier League-speelronde af naar Dublin. Aspinall staat daar tegenover Glen Durrant, terwijl titelverdediger en vijfvoudig winnaar Van Gerwen het opneemt tegen challenger William O'Connor.