Badr Hari zal eind juni voor het eerst in actie komen sinds zijn verloren gevecht met Rico Verhoeven in december. De Marokkaanse kickbokser maakt op zaterdag 20 juni in Ahoy Rotterdam zijn rentree.

Hari moest in zijn wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven eind december in de GelreDome opgeven vanwege een enkelblessure. Hij liep in de derde ronde schade op aan zijn enkelband, maar kon zijn training eind januari hervatten.

Het is nog niet bekend tegenover wie Hari op 20 juni in de ring staat. Kicksportbond Glory maakt zaterdag 29 februari zijn tegenstander bekend.

Dit bericht wordt aangevuld.