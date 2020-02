Badr Hari zal eind juni voor het eerst in de ring staan sinds zijn verloren gevecht met Rico Verhoeven. De Marokkaanse kickbokser komt op zaterdag 20 juni in Ahoy Rotterdam in actie tegen een nog onbekende tegenstander.

Kicksportbond Glory maakt op zaterdag 29 februari bekend tegen wie Hari het zal opnemen. Dat gebeurt bij Glory 75 in Utrecht, het eerste kickboksgala van de internationale bond in 2020.

Hari moest in december zijn wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven in de GelreDome opgeven vanwege een enkelblessure. Hij liep in de derde ronde schade op aan zijn enkelband.

De geboren Amsterdammer kon de training eind januari hervatten. Hari (35) tekende in 2019 een contract voor zes gevechten bij Glory, waarvan hij er twee achter de rug heeft.

1112 Video Bekijk het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari

Hari heeft zinnen gezet op wereldtitel zwaargewicht

De voormalig K1-kampioen heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel zwaargewicht bij Glory. In 2016 verloor Hari een eerste gevecht tegen regerend kampioen Verhoeven (waarbij de kampioensriem overigens niet op het spel stond) doordat hij moest opgeven met een armblessure.

Nadat Hari ook in GelreDome geblesseerd moest opgeven, beloofde Verhoeven een derde gevecht aan zijn rivaal. De Marokkaan had tot hij geblesseerd raakte de overhand en Verhoeven kreeg twee keer acht tellen van de scheidsrechter.

De kans dat Verhoeven in juni al tegen Hari gaat vechten, lijkt nihil. Jamal Ben Saddik is hoogstwaarschijnlijk de eerstvolgende kickbokser die Verhoeven mag uitdagen in een titelgevecht. De Antwerpse Marokkaan verwacht in het najaar tegenover de wereldkampioen te staan.

Hari vocht eenmaal eerder onder de vlag van Glory in Ahoy. In maart 2018 won hij na een jurybeslissing van Hesdy Gerges, maar wegens dopinggebruik werd die partij ongeldig verklaard. Hari werd voor negentien maanden geschorst.