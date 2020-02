Michel Butter en Khalid Choukoud gaan op 5 april bij de marathon van Rotterdam proberen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De limiet op de Coolsingel ligt op 2 uur, 11 minuten en 30 seconden.

Beide Nederlandse atleten waren nog nooit present op de Spelen. Butter kwam vier jaar geleden acht tellen tekort bij zijn poging om zich voor de Spelen in Rio de Janeiro te plaatsen. Zijn persoonlijk record is 2:09.58. De toptijd van Choukoud staat op 2:10.52.

Er zijn in totaal drie tickets te vergeven voor de Spelen in Tokio, waarvan er een al in handen van Abdi Nageeye is. De 34-jarige Butter en de één jaar jongere Choukoud gaan dus proberen om de andere twee tickets te bemachtigen.

In Rotterdam doen ook Bart van Nunen (persoonlijk record van 2:13.09) en Frank Futselaar (toptijd: 2:14.06) mee. Mohamed Ali, de Nederlands kampioen op de 5.000 meter van twee jaar geleden, debuteert op de marathon.

Voor de vrouwen ligt de limiet op 2 uur en 28 minuten. Onder anderen Bo Ummels, die een persoonlijk record van 2:32.34 heeft, en Kim Dillen (2:33.24) doen mee.

Onlangs werd door de olympische organisatie vanwege de hitte in Japan besloten om de marathon te verplaatsen van Tokio naar Sapporo, dat 800 kilometer noordelijker ligt. De wedstrijden beginnen 's ochtends om 7.00 uur.