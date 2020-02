Marc Márquez is ook de komende jaren verbonden aan Honda. De wereldkampioen in de MotoGP heeft zijn aflopende contract donderdag met vier jaar verlengd tot en met 2024.

De 27-jarige Márquez domineert namens Honda al jaren in de zwaarste raceklasse. Hij pakte in zijn debuutjaar als MotoGP-rijder (2013) direct de titel.

Sindsdien was de Spanjaard alleen in 2015 niet de beste. In dat jaar werd hij derde. Namens Honda heeft hij 56 overwinningen, 95 podiumplaatsen en 62 polepositions op zijn naam staan.

Márquez en de overige MotoGP-coureurs bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, dat op 8 maart van start gaat in Qatar. Op 28 juni staat in Assen de tiende race van het jaar gepland.

Vanaf komend seizoen heeft Márquez, die zich in november voor de tweede keer liet opereren aan zijn schouder, bij Honda gezelschap van zijn jongere broer Alex Márquez. De Moto2-kampioen is de vervanger van de gestopte Jorge Lorenzo.

