NASCAR-coureur Ryan Newman heeft woensdag het ziekenhuis al mogen verlaten. Hij raakte afgelopen weekend zwaargewond bij een ernstig ongeluk op de Daytona 500.

Aanvankelijk lag Newman nog in kritieke toestand op de intensive care van de Halifax-kliniek in Florida. De 42-jarige Amerikaan herstelde de afgelopen dagen zeer voorspoedig.

Eerder op woensdag meldde Newmans team Roush Fenway Racing al dat de coureur het goed maakte. "We kennen hem als een joviale kerel en hij maakt alweer veel grapjes met het personeel van het ziekenhuis, vrienden en familie. Ryan speelt ook veel met zijn twee dochters."

Newman was op weg om Daytona 500 te winnen, toen hij in de laatste ronde werd aangetikt door een andere auto en na een harde botsing met de muur over de kop sloeg. Zijn auto raakte een andere wagen en vloog daarna in brand.

Het vuur werd snel geblust, maar het duurde twintig minuten voordat hulpverleners hem uit het wrak konden halen.