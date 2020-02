Sjinkie Knegt doet komende maand mee aan de WK shorttrack in het Zuid-Koreaanse Seoel. De dertigjarige Fries is door bondscoach Jeroen Otter geselecteerd voor de relay.

Knegt zal vermoedelijk samen met Itzhak de Laat, Sven Roes en Daan Breeuwsma de relay rijden, waardoor Melle van 't Wout fungeert als reserve. Dat gebeurde afgelopen weekend ook al bij de wereldbekerfinale in Dordrecht, waar zilver werd behaald.

Toen maakte Knegt succesvol zijn rentree na een lange afwezigheid. Hij liep vorig jaar januari ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel bij hem thuis in Bantega, waarna een zware revalidatie volgde.

Knegt komt in tegenstelling tot in Dordrecht, waar hij de B-finale won op de 1.500 meter en werd gediskwalificeerd in de halve finales van de 1.000 meter, op de WK niet in actie op de individuele afstanden. De Laat en Roes krijgen de voorkeur.

175 Video Knegt: 'Heb laten zien dat ik mijn streken nog niet verleerd ben'

Geen verrassingen bij vrouwen

Bij de vrouwen maken Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof hun opwachting op de individuele afstanden en samen met Rianne de Vries waarschijnlijk ook op de relay. Xandra Velzeboer is in dat geval reserve.

Schulting en Van Ruijven veroverden in Dordrecht goud op respectievelijk de 1.500 meter en de 500 meter en daarnaast werden Schulting, Van Ruijven, Van Kerkhof en De Vries met groot machtsvertoon eerste op de relay.

De WK shorttrack is van 13 tot en met 15 maart in Seoel. Nederland eindigde vorig jaar in het Bulgaarse Sofia achter het sterke Zuid-Korea als tweede in het medailleklassement met vier keer goud en een keer brons.