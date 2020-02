De internationale hockeybond FIH heeft dinsdag een onderzoek ingesteld naar kwetsende teksten van Oranje-hockeyster Renée van Laarhoven. De speelster van Kampong noemde een Argentijnse fan op Instagram "dikke trol".

De Argentijnse vrouw, Carolina Pacheco, had op sociale media een foto van zichzelf geplaatst, waarop ze een bordje vasthoudt met de tekst: Sander, I want your shirt. Die boodschap was bestemd voor Nederlands international Sander de Wijn.

Van Laarhoven, de vriendin van De Wijn, wilde in een persoonlijk bericht aan haar vriend op de foto reageren. In plaats daarvan stuurde ze haar kwetsende boodschap per ongeluk naar de Argentijnse fan.

In haar bericht laat Van Laarhoven zich laatdunkend uit over de supporter, waarbij ze Pacheco "dikke trol" noemt. De vrouw deelde het bericht op sociale media en dat werd opgepikt door de FIH, die de zaak nu bij de onafhankelijke integriteitscommissie heeft neergelegd.

De Nederlandse hockeybond KNHB reageerde in een tweet ook op de blunder van Van Laarhoven. "De bond en onze nationale ploegen distantiëren zich van dit bericht. Ze houden juist van de sfeer in Argentinië en alle Argentijnse fans en kijken ernaar uit om nog veel wedstrijden te spelen voor dat geweldige publiek."

De 22-jarige Van Laarhoven debuteerde in november 2018 in Oranje en heeft tien interlands op haar naam staan. Haar vriend De Wijn (29) is 145-voudig-international.

De foto van Carolina Pacheco en het bericht dat Renée van Laarhoven per ongeluk naar de Argentijnse fan verstuurde.