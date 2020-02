Max Caldas stopt na de Olympische Spelen van komende zomer als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De Argentijn heeft de hockeybond laten weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

"De samenwerking met de KNHB is altijd goed geweest. Toch besefte ik dat het moment dichterbij kwam om afscheid van elkaar te nemen", verklaart de 46-jarige Caldas. "Ik voel dat het tijd wordt voor een andere uitdaging. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar deze knoop heb ik alvast doorgehakt."

Caldas begon eind 2010 al bij de KNHB als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Na een succesvolle periode met onder meer een olympische titel (2012) en een wereldtitel (2014) werd hij na het succesvolle WK 2014 bondscoach van de mannenploeg.

Onder leiding van Caldas veroverden de hockeyers twee Europese titels (2015 en 2017), maar bleef groot succes op de belangrijkste toernooien uit. Nederland eindigde op de Olympische Spelen van 2016 als vierde en op het WK van 2018 als tweede na een nipte nederlaag tegen België.

Max Caldas stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. (Foto: Pro Shots)

'Goed voor iedereen dat er duidelijkheid is'

Op de Spelen van komende zomer in Tokio jagen de mannen op hun derde olympische titel in de historie, nadat er in 1996 (Atlanta) en 2000 (Sydney) al goud werd veroverd door Oranje. Caldas is blij dat er vijf maanden voor de Spelen al duidelijkheid is over zijn positie.

"Dat is goed voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de spelers. Nu is er aandacht voor deze stap van mij en dan kan de focus van alle betrokkenen daarna weer vol op het traject naar Tokio. Tot en met de Olympische Spelen ligt mijn focus volledig bij de jongens en de staf."

Technisch directeur Jeroen Bijl van de Nederlandse hockeybond heeft begrip voor de beslissing van Caldas en prijst zijn inbreng in de afgelopen tien jaar. "Max heeft onze nationale teams ontzettend veel gebracht, meer dan prijzen alleen. Daarnaast staat hij er altijd open voor om kennis te delen of anderen op te leiden."