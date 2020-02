Ryan Newman is maandagavond (lokale tijd) zwaargewond geraakt bij een crash in de Daytona 500. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. De eerste race van het NASCAR-seizoen werd net als vorig jaar gewonnen door Denny Hamlin.

Newman ging in de slotfase aan de leiding, maar slipte vlak voor de finish na een duel met Penske-coureur Ryan Blaney. De 42-jarige Amerikaan raakte de muur en vloog door de lucht, waarna hij nog door twee andere auto's werd geraakt. Zijn wagen kwam op z'n kop te liggen en vloog in brand.

Het vuur kon snel gedoofd worden, waarna Newman naar het Halifax Medical Center in Daytona Beach werd gebracht. "Ryan is stabiel en de doktoren zeggen dat zijn verwondingen niet levensbedreigend zijn", schrijft zijn team Roush Fenway Racing in een verklaring op Twitter.

Hamlin, die de Daytona 500 eerder in 2016 en vorig jaar op zijn naam schreef, was geschokt toen hij na de finish op de hoogte werd gebracht van de ernst van de crash van Newman. "De gezondheid van iemand is natuurlijk veel belangrijker dan een overwinning, dus we hopen op het beste", zei hij bij ESPN.

De Daytona 500 zou eigenlijk zondag al verreden worden, maar de race kon toen niet doorgaan vanwege regenval. Races in NASCAR gaan nooit door als het regent, omdat het anders te gevaarlijk is. De volgende race in het NASCAR-seizoen is op 23 februari de Kobalt 400.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de crash van Ryan Newman te zien.