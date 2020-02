Het team van captain LeBron James heeft zondagavond (lokale tijd) de NBA All-Star Game gewonnen door de ploeg van Giannis Antetokounmpo met 157-155 te verslaan. De wedstrijd in het United Center in Chicago stond voor een groot deel in het teken van Kobe Bryant, die eind januari overleed bij een helikopterongeluk.

Voor de wedstrijd werden foto's van Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna, die het helikopterongeluk ook niet overleefde, afgebeeld op een groot scherm. (Foto: Getty Images)

Kobe Bryant, een van de beste basketballers aller tijden, overleed op 41-jarige leeftijd. (Foto: Getty Images)

Jennifer Hudson bracht een muzikaal eerbetoon aan de voormalige ster van de Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

Pascal Siakam droeg schoenen ter ere van Kobe Bryant, die in zijn carrière rugnummers 8 en 24 droeg. (Foto: Getty Images)

Kawhi Leonard won de naar Kobe Bryant vernoemde MVP Award. (Foto: Getty Images)

Het team van LeBron James won de demonstratiewedstrijd. (Foto: Getty Images)