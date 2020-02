De Nederlandse hockeysters hebben zondagavond in de Pro League tegen Argentinië revanche genomen voor de nederlaag van zaterdag. De ploeg van bondscoach Alyson Annan zegevierde met 3-1 in Buenos Aires. De hockeyers wonnen opnieuw via shoot-outs, nadat het duel in reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

De wedstrijd van de Nederlandse hockeysters werd tot twee keer toe onderbroken vanwege noodweer in Buenos Aires. Na ruim anderhalf uur, toen de storm was gaan liggen, werd besloten om de wedstrijd toch af te maken.

Het was Argentinië dat in het tweede kwart de leiding in de wedstrijd pakte via een strafcorner, maar Oranje kwam op diezelfde manier op gelijke hoogte. Frédérique Matla sleepte vlak voor rust de 1-1 binnen.

Na rust stelden de hockeysters de overwinning veilig via Yibbi Jansen en Kyra Fortuyn. Doelpuntenmaakster Matla viel aan het einde van de wedstrijd geblesseerd uit.

De hockeysters blijven aan kop staan in de Pro League met vijftien punten, vijf meer dan nummer twee Nieuw-Zeeland. Argentinië bezet de derde plek met een achterstand van zes punten op Nederland.

Hockeyers tonen veerkracht in Argentinië

De Nederlandse hockeyers, die eerder op zondag in actie kwamen, keken al na drie minuten tegen een achterstand aan door een doelpunt van Lucas Vila. De voorsprong van Argentinië werd achttien minuten later verdubbeld door Agustín Mazzilli.

Op slag van rust zorgde Mirco Pruyser voor de aansluitingstreffer. De vicewereldkampioen leek op een nederlaag af te stevenen, maar vier minuten voor tijd tekende Robbert Kemperman voor de gelijkmaker.

In de shoot-outs trok Oranje met 4-3 aan het langste eind en verdiende daarmee het bonuspunt. Zaterdag won de ploeg van bondscoach Max Caldas ook al na shoot-outs van Argentinië.

Dankzij het bonuspunt staat Nederland met tien punten nog wat steviger op de tweede plaats. De achterstand op koploper België bedraagt vier punten. Wel hebben verschillende landen nog een stuk minder wedstrijden gespeeld.

In hun volgende wedstrijd in de Pro League treffen de Nederlandse hockeyers Nieuw-Zeeland. Dat duel wordt op 20 maart in Rotterdam gespeeld.