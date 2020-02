De Nederlandse hockeyers hebben zondag in de Pro League opnieuw na shoot-outs gewonnen van Argentinië. Na reguliere speeltijd eindigde het duel in Buenos Aires in 2-2.

Nederland kwam al na drie minuten op achterstand door een doelpunt van Lucas Vila. De voorsprong van Argentinië werd achttien minuten later verdubbeld door Agustin Mazzilli.

Op slag van rust zorgde Mirco Pruyser op slag van rust voor de aansluitingstreffer. De vicewereldkampioen leek op een nederlaag af te stevenen, maar vier minuten voor tijd tekende Robbert Kemperman voor de gelijkmaker.

In de shoot-outs trok Oranje met 4-3 aan het langste eind en verdiende daarmee het bonuspunt. Zaterdag won de ploeg van bondscoach Max Caldas ook al na shoot-outs van Argentinië.

Dankzij het bonuspunt staat Nederland met tien punten nog wat steviger op de tweede plaats. De achterstand op koploper België bedraagt vier punten. Wel hebben verschillende landen nog een stuk minder wedstrijden gespeeld.

In hun volgende wedstrijd in de Pro League treffen de Nederlandse hockeyers Nieuw-Zeeland. Dat duel wordt op 20 maart in Rotterdam gespeeld.

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) komen in Buenos Aires de Nederlandse hockeysters in actie tegen Argentinië. De regerend wereldkampioen leed in de nacht van zaterdag op zondag tegen Argentinië (2-0) de eerste nederlaag in ruim een jaar.