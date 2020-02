De Nederlandse badmintonners zijn er zondag niet in geslaagd om voor het eerst in de historie de Europese titel voor landenteams te grijpen. Topfavoriet Denemarken was in de finale met 3-0 te sterk voor Oranje.

Het was al een unicum dat de Nederlandse mannen in het Franse Liévin in de finale stonden, waardoor de zilveren plak zal aanvoelen als een met een gouden rand.

De badmintonners beleefden een droomweek in Frankrijk. De mannen haalden ongeslagen de kwartfinales, waar het als tweede geplaatste Engeland met 3-2 werd verslagen. Vervolgens was ook nummer drie Frankrijk niet opgewassen tegen Oranje.

In de finale bleek de ploeg niet opgewassen tegen Denemarken, dat als topfavoriet aan het toernooi was begonnen. Nederlands kampioen Mark Caljouw ging met 21-6 en 21-16 ten onder tegen Viktor Axelsen, waarna Jelle Maas en Robin Tabeling de dubbel verloren.

In de laatste partij wist Joran Kweekel niet te stunten tegen vicewereldkampioen Anders Antonsen. Die trok de wedstrijd met 21-11 en 21-14 naar zich toe.

Voor Denemarken is het al de achtste titel op rij, sinds het toernooi in 2006 voor de eerste keer werd gehouden. Geen ander land wist Denemarken ooit van de titel af te houden.