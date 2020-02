Kiki Bertens heeft zondag in het Russische Sint-Petersburg haar tiende WTA-titel in haar loopbaan veroverd. De als tweede geplaatste Bertens versloeg in de finale Elena Rybakina uit Kazachstan in twee sets: 6-1 en 6-3.

De 28-jarige Bertens, die een uur en een kwartier nodig had om de eindstrijd te winnen, was vorig jaar ook al de sterkste in Sint-Petersburg. In de finale rekende de Wateringse op het Russische hardcourt toen af met Donna Vekic uit Kroatië.

Voor Bertens was haar plek in de eindstrijd haar eerste finaleplaats van dit seizoen. Eerder bereikte Bertens de kwartfinale in Brisbane en de vierde ronde op de Australian Open. Vorige week ging de mondiale nummer acht met het Nederlandse Fed Cup-team nipt onderuit tegen Wit-Rusland.

Bertens zou komende week in actie komen tegen Kim Clijsters, die bij het WTA-toernooi van Dubai haar rentree in het toptennis maakt. Vanwege haar drukke schema meldde Bertens zich eerder op zondag echter af voor het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Kiki Bertens verovert in Sint-Petersburg voor de tiende keer in haar loopbaan een WTA-titel. (Foto: Pro Shots)

Bertens staat geen enkele break af

Bertens pakte aan het begin van de wedstrijd het initiatief en domineerde het restant van de partij. In haar tweede servicebeurt werd Rybakina direct gebroken, waarna Bertens in de eerste set geen game meer afstond.

Haar sterke spel in de eerste set, die nog geen half uur duurde, werd in de tweede set door Bertens voortgezet. Opnieuw brak ze Rybakina in haar tweede servicebeurt en die break gaf zij niet meer uit handen.

Bertens behield daarna al haar servicegames en schreef zo voor de tiende keer in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam. Het was haar eerste eindzege op een WTA-toernooi sinds haar overwinning in Madrid in mei vorig jaar.