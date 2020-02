Ceylin del Carmen Alvarado heeft een uitstekend weekeinde achter de rug. Na de winst in de Noordzeecross in Middelkerke op zaterdag schreef de regerend wereldkampioene zondag de Vestingcross van Hulst op haar naam.

De 21-jarige Alvarado rekende in de slotronde in de Zeeuwse plaats af met Annemarie Worst, die een fout maakte op de laatste heuvel en daardoor noodgedwongen het hoofd moest buigen. De derde plaats was voor Denise Betsema.

Alvarado en Worst domineerden de laatste veldrit in Nederland van dit seizoen, die een kwartier vertraging kende, omdat door storm Dennis een boom op het parcours was gevallen.

De twee Nederlandse crossers, die respectievelijk als eerste en tweede eindigden op het afgelopen WK in het Zwitserse Dübendorf, reden vanaf de tweede ronde samen aan de leiding.

In de laatste ronde lieten Alvarado en Worst het tempo zakken, waardoor Betsema nog gevaarlijk in de buurt kwam van het duo. Precies op het moment dat Betsema de aansluiting leek te vinden, versnelde Worst. Alvarado haalde de vicewereldkampioen echter bij, nam het initiatief over en liet Worst achter.

Alvarado kroonde zich eerder deze maand voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioen. Vorige week won de Rotterdamse in haar regenboogtrui de Krawatencross en ging ze ook met de eindzege in het klassement om de DVV Verzekeringen Trofee aan de haal. Zaterdag vormden Alvarado, Betsema en Worst ook al het podium bij de Noordzeecross.