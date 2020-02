Skeletonster Kimberley Bos is niet in de buurt gekomen van de medailles op het EK in het Letse Sigulda. De 26-jarige Gelderlandse eindigde als negende in het algemeen klassement.

Bos begon matig met een vijftiende plaats in de eerste run (tijd van 53,07 seconden), maar herstelde zich met een zesde plaats in de tweede en laatste run (52,29).

Het was voor Bos haar vierde deelname aan het EK. Ze werd zowel in 2017 (in het Duitse Winterberg) als in 2018 (in het Oostenrijkse Igls) vijfde en in 2019 (Igls) twaalfde.

"De eerste run was ik gewoon slordig. De tweede run was zoals hij hoort te zijn. Over twee weken op het WK kan ik weer 100 procent starten", zegt Bos, die pas net is teruggekeerd van een spierblessure.

Jelena Nikitina veroverde voor de derde keer de Europese titel. De 27-jarige Russin hield met een totaaltijd van 1.43,87 minuten (51,85 en 52,02) de concurrentie ruimschoots achter zich.

De Zwitserse Marina Gilardoni (1.44,21) en de Oostenrijkse Janine Flock (1.44,31) legden beslag op respectievelijk het zilver en het brons.