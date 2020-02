De prijs voor de waardevolste speler in de All-Star-wedstrijd van de NBA wordt vernoemd naar de omgekomen basketballegende Kobe Bryant, maakte NBA-commissaris Adam Silver in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) bekend.

Bryant (41) kwam op 26 januari van dit jaar om het leven bij een helikoptercrash in de Californische stad Calabasas. Bij hetzelfde ongeval vonden ook zijn dertienjarige dochter Gianna en zeven andere inzittenden de dood.

"Dit is een van de beste manieren om Kobe te eren", zei Silver. "Zijn dood vond vlak voor de All Star-festiviteiten plaats. "Naast zijn vijf landstitels valt op dat hij is opgenomen in achttien All-Star-teams en het record van vier MVP-titels op zijn naam heeft staan."

Bryant geldt als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers (1996-2016) en staat met 33.643 punten vierde op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.

De jaarlijkse vriendschappelijke All-Star Game in de NBA vindt zondag plaats in het United Center in Chicago, de thuisbasis van de Chicago Bulls. LeBron James, een oud-ploeggenoot van Bryant bij de nationale selectie, en Giannis Antetokounmpo zijn de aanvoerders van de teams die tegenover elkaar staan.

Bryant werd vorige week vrijdag samen met zijn dochter in besloten kring begraven in Corona del Mar, dicht bij het huis van de familie Bryant in Newport Beach.