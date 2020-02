De Nederlandse hockeysters hebben in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) hun eerste nederlaag in ruim een jaar tijd geleden. De ploeg van bondscoach Alyson Annan verloor in de Pro League in en van Argentinië (2-0).

Door het verlies tegen 'Las Leonas' kwam er voor de vrouwenploeg een einde aan een reeks van 26 ongeslagen wedstrijden op rij. De laatste nederlaag van de regerend wereldkampioen stamt van 2 februari 2019, toen Oranje in de Pro League met 1-0 onderuitging bij Australië. Nederland voert desondanks nog altijd de ranglijst aan in de Pro League.

In de eerste twee kwarten in Buenos Aires domineerden de Nederlandse hockeysters de wedstrijd en leek een nederlaag niet in de maak. Toch kwam Argentinië op slag van rust op voorsprong. Agustina Gorzelany slingerde een strafcorner kiezelhard in de kruising.

Bij afwezigheid van de geblesseerde aanvoerder Eva de Goede, die donderdag voor de tweede keer op rij werd uitgeroepen tot Wereldspeelster van het Jaar, was Oranje niet in staat de achterstand om te buigen. In de slotfase bracht bondscoach Annan nog een extra veldspeelster ten koste van keeper Anne Veenendaal, waarna Delfina Merino namens Argentinië voor een leeg doel voor de beslissing zorgde.

Oranje kan snel revanche nemen op Argentinië. In de nacht van zondag op maandag (0.30 uur, Nederlandse tijd) volgt opnieuw een ontmoeting met het Zuid-Amerikaanse land.

Mirco Pruyser maakte het openingsdoelpunt van Nederland tegen Argentinië. (Foto: Pro Shots)

Hockeyers verspelen voorsprong tegen Argentinië

De Nederlandse hockeyers waren zaterdagavond succesvoller tegen Argentinië. De formatie van bondscoach Max Caldas hield de regerend olympisch kampioen in Buenos Aires op een 2-2-gelijkspel in de Pro League. Dankzij een gewonnen shoot-outserie (1-3) schreef Oranje ook nog een bonuspunt bij.

Oranje kwam na vijf minuten al op voorsprong dankzij Mirco Pruyser, waarna Lucas Martínez nog in het eerste kwart de stand in evenwicht bracht. Binnen een minuut ging Nederland weer aan de leiding door een doelpunt van aanvoerder Billy Bakker. Leandro Tolini bepaalde na rust de eindstand op 2-2.

In de shoot-outserie zag Oranje-keeper Pirmin Blaak Argentinië drie keer missen, terwijl Nederland wel drie keer scoorde via Jeroen Hertzberger, Glenn Schuurman en Jonas de Geus.

Door het extra wedstrijdpunt stijgt Oranje naar de tweede plaats in de Pro League, al is de stand nogal scheefgetrokken door een ongelijk aantal gespeelde wedstrijden. De ploeg van Caldas treft zondag om 22.00 uur opnieuw Argentinië.